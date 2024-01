Selenskyj erwartet neue Sicherheitsabkommen

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj rechnet mit weiteren bilateralen Sicherheitsabkommen und neuen Waffenlieferungen. In seiner täglichen Videobotschaft erklärte er, es seien neue Verteidigungspakete geplant. Und noch im Januar und im Februar werde es weitere Verträge über Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben. Details nannte Selenskyj nicht. Bislang gibt es ein solches Abkommen mit Großbritannien. Darin hat sich London verpflichtet, die Ukraine jetzt, aber auch in möglichen zukünftigen Konflikten mit Russland zu unterstützen. Die von Selenskyj angestrebten bilateralen Sicherheitsabkommen sollen die Zeit bis zu der von Kiew geforderten Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato überbrücken. Die Slowakei lehnt einen Nato-Beitritt der Ukraine ab und will notfalls ein Veto dagegen einlegen. Das sagte Ministerpräsident Fico im Interview. Der Russland-freundliche Politiker erklärte, die Ukraine befinde sich unter der vollständigen "Kontrolle" der USA und sei kein unabhängiges, souveränes Land.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2024 07:00 Uhr