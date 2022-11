Selenskyj erwartet harten Winter für die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 28.11.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat seine Landsleute auf einen harten Winter mit heftigen Angriffen eingestellt. In einer Videoansprache sagte er, solange die russischen Soldaten Raketen hätten, werden sie nicht ruhen. Russland versuche in diesem Winter, die Kälte gegen die Menschen einzusetzen, sagte Selenskyj mit Blick auf die gezielten Angriffe auf ukrainische Strom- und Wärmekraftwerke. Er rief die Ukrainer auf, hilfsbedürftige Mitmenschen in der kalten Jahreszeit besonders zu unterstützen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.11.2022 04:00 Uhr