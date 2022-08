Selenskyj erneuert Forderung nach Rückeroberung der Krim

Nachrichtenarchiv - 24.08.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich in einer Rede anlässlich des Nationalfeiertages kämpferisch gegeben. In der Aufzeichnung sagte er, als Russland seine Invasion vor genau sechs Monaten begonnen habe, sei die Ukraine wiedergeboren worden. Selenskyj bekräftigte erneut das Ziel, die annektierte Halbinsel Krim und die besetzten Gebiete im Osten der Ukraine zurückzuerobern. Er betonte, dass er den Krieg nicht dann für beendet betrachten werde, wenn es Frieden gebe, sondern wenn sein Land gesiegt habe. In Kiew sind unterdessen Versammlungen am heutigen Tag der Unabhängigkeit verboten - die Sorge ist groß, dass Russland den heutigen Feiertag für massive Angriffe nutzen könnte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2022 10:00 Uhr