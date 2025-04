Selenskyj erklärt sich zu Waffenruhe über Ostern bereit

Kiew: Die Ukraine hat sich bereit erklärt, auf die von Russland ausgerufene Waffenruhe über Ostern einzugehen. Sollte sich Moskau daran halten, werde Kiew entsprechend handeln, erklärte Präsident Selenskyj. Er schlug zudem vor, die für 30 Stunden angekündigte Feuerpause über Ostersonntag hinaus zu verlängern. 30 Tage würden dem Frieden eine Chance geben. Selenskyj betonte zugleich, dass Moskau die angekündigte Waffenruhe bereits gebrochen habe. Im Osten und Süden der Ukraine lösten die Behörden am Abend Luftalarm aus. Der ukrainische Generalstab erklärte, dass Russland seine Angriffe fortsetze. In einigen Frontgebieten sei weiterhin russische Artillerie zu hören, auch Drohnen kämen weiter zum Einsatz. In einigen Gebieten sei es aber ruhiger geworden, hieß es. Russlands Präsident Putin hatte gestern überraschend eine Waffenruhe ausgerufen, die heute Abend um 23 Uhr enden soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2025 06:00 Uhr