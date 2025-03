Selenskyj erklärt erneut Dankbarkeit für die Unterstützung der USA

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj bemüht sich, die angespannten Beziehungen zu den USA zu verbessern. In einer Fernsehansprache sagte er in der Nacht, es gebe keinen Tag, an dem die Ukraine Amerika nicht für seine Unterstützung dankbar sei. Es werde Diplomatie um des Friedens willen geben - und "damit alle zusammen" seien, die Ukraine, Europa und Amerika. US-Präsident Trump hatte Selenskyj bei einem Besuch im Weißen Haus beschimpft und ihm vorgeworfen, er sei undankbar, respektlos und wolle keinen Frieden. Trumps Sicherheitsberater Waltz forderte unterdessen, dass die Ukraine territoriale Zugeständnisse gegenüber Russland macht. Dann seien russische Zugeständnisse bei den Sicherheitsgarantien für die Ukraine möglich, sagte Waltz dem Sender CNN. Über die Art der amerikanischen Unterstützung müsse verhandelt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2025 02:00 Uhr