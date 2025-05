Selenskyj erklärt Bereitschaft zu direkten Verhandlungen mit Putin

Kiew: Gut drei Jahre nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs zeichnen sich direkte Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien ab. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte auf X, er werde am Donnerstag in der Türkei auf Putin warten. Der russische Präsident hatte zuvor Gespräche zwischen Kiew und Moskau in Istanbul vorgeschlagen. Selenskyj verband seine Ankündigung aber erneut mit der Forderung nach einer vollständigen und dauerhaften Waffenruhe. Putins Haltung hierzu ist unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2025 22:00 Uhr