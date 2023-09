Selenskyj erinnert an Massaker in Babyn Jar

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat am 82. Jahrestag an die Opfer des Massakers von Babyn Jar unter deutscher Besatzung erinnert. In nur wenigen Tagen seien im September 1941 mehr als 30.000 Menschen getötet worden, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Es sei wichtig, die Erinnerung an diese Opfer wachzuhalten und daran, dass das Böse, das durch den Holocaust begangen wurde, besiegt und bestraft wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2023 15:00 Uhr