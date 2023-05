Selenskyj erhält weitere Hilfszusagen in Italien

Meldungsarchiv - 13.05.2023 15:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Rom: Auch Italien hat der Ukraine weitere finanzielle Hilfe zugesagt. Präsident Selenskyj war heute bei Staatspräsident Mattarella und Regierungschefin Meloni zu Gast. Mattarella erklärte dabei wörtlich: "Wir stehen vollkommen an Ihrer Seite." Meloni empfing Selenksyj betont herzlich mit einer Umarmung. Geplant ist zudem noch ein Treffen mit Papst Franziskus. Inzwischen verdichten sich auch die Hinweise, dass Selensky als nächstes Deutschland besucht. In Aachen werden er und das ukrainische Volk morgen mit dem Karlspreis ausgezeichnet. Aus Regierungskreisen sickerte vor kurzem durch, dass der Präsident in den nächsten Stunden in Deutschland erwartet wird. Einzelheiten sollen aus Sicherheitsgründen nicht mitgeteilt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.05.2023 15:45 Uhr