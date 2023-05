Selenskyj erhält in Aachen den Karlspreis

Meldungsarchiv - 14.05.2023 17:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Aachen: Der ukrainische Präsident Selenskyj erhält zur Stunde den Internationalen Karlspreis der Stadt. Bundeskanzler Scholz erinnerte in seiner Laudatio an die ersten Auftritte Selenskyjs nach dem russischen Überfall im Februar 2022. Mit den Worten "Der Präsident ist hier. Wir alle sind hier" habe er in der allerersten Videobotschaft seinen Landsleuten Hoffnung gegeben und den Widerstand bekräftigt. Der Krieg, so Scholz, richte sich gegen alles, wofür Europa steht, er zeige aber auch glasklar auf: "Wir stehen zusammen, wir gehören zusammen und unsere Geschichte wird gemeinsam weitergehen." - Selenskyj bekommt den Preis zusammen mit dem ukrainischen Volk. In der Begründung der Jury heißt es, die Ukraine verteidige nicht nur die eigene Souveränität, sondern auch die europäischen Werte. Der Besuch Selenskyis in Deutschland findet unter strengen Sicherheitsvorlehrungen statt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.05.2023 17:30 Uhr