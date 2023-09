Selenskyj entlässt Verteidigungsminister Resnikow

Kiew: Im Kampf gegen die russischen Besatzer setzt der ukrainische Präsident Selenskyj auf einen neuen Verteidigungsminister. In seiner abendlichen Videobotschaft kündigte er an, den bisherigen Ressortchef Resnikow zu entlassen. Nachfolgen soll ihm der Leiter des wichtigsten Privatisierungsfonds der Ukraine, Rustem Umerow. Selenskyj betonte, er werde das Parlament noch in dieser Woche um Zustimmung bitten. Das Ministerium brauche neue Ansätze und andere Formate der Interaktion sowohl mit dem Militär als auch mit der Gesellschaft. Resnikow war im November 2021 zum ukrainischen Verteidigungsminister ernannt worden. Seitdem hatte sein Haus immer wieder mit Korruptionsvorwürfen zu kämpfen.

