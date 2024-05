Selenskyj entlässt nach Mordkomplott Chef des Staatsschutzes

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat seinen obersten Leibwächter entlassen. Ein entsprechendes Dekret wurde am Abend veröffentlicht. Hintergrund soll ein vereitelter Mordanschlag auf Selenskyj sein. Am Dienstag hatte der ukrainische Geheimdienst erklärt, er habe russische Anschlagspläne gegen Selenskyj aufgedeckt. Zwei hochrangige Offiziere aus dem ukrainischen Staatsschutz wurden festgenommen. Sie sollen geheime Informationen an Russland weitergegeben haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2024 07:00 Uhr