Selenskyj empfängt unter anderem Kanzler Scholz zu Arbeitsessen in Kiew

Kiew: Bundeskanzler Scholz und die mitreisenden Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Italien und Rumänien sind in Kiew zu einem Arbeitsessen mit Präsident Selenskyj zusammengetroffen. Bei den Beratungen geht es um weitere Waffenlieferungen für die Ukraine und die Perspektiven des Landes auf einen EU-Beitritt. Nach ihrer Ankunft hatten die europäischen Gäste zunächst den Kiewer Vorort Irpin besucht. Dort hatte Scholz erklärt, es sei furchtbar, was dieser Krieg an Zerstörung anrichte. Russland treibe ihn mit größter Brutalität ohne Rücksicht auf Menschenleben voran. Von der russischen Regierung hieß es aus Anlass des Besuchs, man hoffe, dass es bei den Gesprächen in Kiew nicht nur um Waffenlieferungen gehen werde, sondern auch um andere Themen. Der Sprecher des russischen Präsidialamts, Peskow sagte, die EU-Politiker sollten ihre Zeit mit Selenskyj nutzen, um einen realistischen Blick auf die Sachlage zu werfen.

