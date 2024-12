Selenskyj droht mit weiteren Angriffen auf russisches Staatsgebiet

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat weitere Drohnen- und Raketenangriffe auf militärische Ziele in Russland angekündigt. In seiner abendlichen Ansprache unterstrich er, dass die Ukraine dabei zunehmend auf selbst produzierte Waffen setze. Selenskyj sprach von einer Reaktion auf russischen Terror: Er verwies auf den heutigen russischen Angriff auf eine Krebsklinik in Cherson. Personal und Patienten seien unverletzt geblieben, sie hätten rechtzeitig die Schutzräume aufgesucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2024 20:30 Uhr