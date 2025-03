Selenskyj dankt Verbündeten für Unterstützung nach Eklat mit Trump

Kiew: Nach dem Eklat im Weißen Haus hat sich der ukrainische Präsident Selenskyj noch einmal zu Wort gemeldet. In einem Social-Media-Beitrag schreibt er, es sei wichtig, dass die Ukraine gehört werde und niemand sie vergesse. Außerdem dankte er zahlreichen Verbündeten, die nach dem Eklat ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet hatten. Selenskyj, US-Präsident Trump und dessen Stellverteter Vance waren gestern in Washington vor laufenden Kameras heftig aneinander geraten. Trump und Vance warfen Selenskjy vor, den USA für deren Militärhilfe nicht dankbar und nicht zu einem Frieden mit Russland bereit zu sein. Um über die Folgen des Eklats zu sprechen, hat der britische Premierminister Starmer europäische Staats- und Regierungschefs für morgen zu einem Ukraine-Gipfel eingeladen. Bereits heute will er den ukrainischen Präsidenten Selenskyj empfangen.

