Selenskyj dankt Sanchez für symbolträchtigen Besuch in der Ukraine

Kurzmeldung ein/ausklappen Steinmeier zeigt Verständnis für verschobenen Macron-Besuch

Berlin: Frankreichs Staatspräsident Macron hat wegen der Unruhen in seinem Land den ab morgen geplanten Staatsbesuch in Deutschland verschoben. Macron habe mit Bundespräsident Steinmeier telefoniert und ihn über die Situation in seinem Land unterrichtet, teilte das Bundespräsidialamt mit. Steinmeier bedauerte die Absage, zeigte aber Verständnis. Ähnlich reagierte der Oberbürgermeister von Ludwigsburg, Knecht. In seiner Stadt hätte der Staatsbesuch beginnen sollen. In Frankreich kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu heftigen Ausschreitungen, nachdem ein 17-Jähriger nordafrikanischer Herkunft in Nanterre bei einer Verkehrskontrolle von einem Polizisten erschossen worden war. Der Jugendliche wurde heute beerdigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2023 18:00 Uhr