Selenskyj dankt Deutschlandfür weitere Hilfen

München: Bei den Anhängern des FC Bayern ist die große Partystimmung trotz des Titelgewinns in der Fußball-Bundesliga ausgeblieben. Laut Polizei versammelten sich am Abend nur einige dutzend Fans auf der traditionellen Feiermeile am Münchner Siegestor. Die offizielle Meisterfeier findet heute Nachmittag statt. Der Verein selbst gab bekannt, dass er sich von Vorstandschef Kahn und Sportvorstand Salihamidzic trennt. Einzelheiten will das Management am Mittag mitteilen. Die Münchner hatten durch einen 2:1-Sieg in Köln die elfte Meisterschaft in Folge geholt, weil Dortmund gleichzeitig gegen Mainz nicht über ein 2:2 hinauskam. Als Absteiger steht nach Hertha BSC auch Schalke fest. Die Gelsenkirchener verloren 2:4 in Leipzig. Stuttgart muss nach einem 1:1 gegen Hoffenheim in die Abstiegsrelegation. Die weiteren Ergebnisse: Union - Bremen 1:0 Frankfurt - Freiburg 2:1 Wolfsburg - Hertha 1:2 Bochum - Leverkusen 3:0

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2023 23:00 Uhr