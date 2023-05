Kurzmeldung ein/ausklappen Selenskyj dankt Deutschland und Frankreich für Unterstützung

Paris Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Deutschland und Frankreich für die militärische Unterstützung seines Landes im Kampf gegen Russland gedankt. Auf Twitter schrieb er am frühen Morgen, gemeinsam bringe man den Frieden für alle Ukrainer und Europäer näher. Selenskyj war gestern nach Gesprächen in Rom zu nach Deutschland gekommen und hatte unter anderem mit Bundeskanzler Scholz gesprochen. Am Nachmittag wurden Selenskyj und das ukrainische Volk in Aachen für ihre Verdienste um die Einheit Europas mit dem Karlspreis ausgezeichnet. Überraschend reiste Selenskyj dann noch nach Paris weiter, wo er Präsident Macron traf. Selenskyj erklärte, es sei ein weiterer starker Tag für die Verteidigung der Ukraine und ihre internationalen Positionen gewesen. Er kehre mit wichtigen Entscheidungen über Waffen für die ukrainischen Kämpfer zurück.

