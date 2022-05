Selenskyj dankt Baerbock für Unterstützung Deutschlands

Nachrichtenarchiv - 10.05.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Außenministerin Baerbock empfangen und ihr für Deutschlands Unterstützung im Krieg gegen Russland gedankt. Es sei von großem Wert, dass sich Deutschland solidarisch zeige mit dem ukrainischen Volk, sagte Selenskyi in einer Videobotschaft. Baerbock ist das erste Mitglied der Bundesregierung, dass die Ukraine seit Kriegsausbruch besucht. Dabei kündigte sie an, dass die deutsche Botschaft in Kiew nach dreimonatiger Pause noch heute wieder öffnen soll. Allerdings arbeitet die Vertretung wegen einer Minimal-Besetzung bis auf Weiteres nur eingeschränkt. Zu Beginn ihres Besuchs hatte Baerbock den Kiewer Vorort Butscha besucht, in dem die russische Armee mutmaßlich Kriegsverbrechen verübt hat. Die Außenministerin zeigte sich bestürzt über die Gräueltaten und versprach deutsche Unterstützung bei deren Aufklärung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2022 18:00 Uhr