Selenskyj dankt Baerbock für deutsche Solidarität

Nachrichtenarchiv - 10.05.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Bundesaußenministerin Baerbock hat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj über militärische Unterstützung und den Wiederaufbau gesprochen. Sie informierte Selenskyj darüber, dass ukrainische Soldaten in wenigen Tagen an der modernen Panzerhaubitze 2000 ausgebildet werden können. Diese Waffe will Deutschland gemeinsam mit den Niederlanden an die Ukraine liefern. Das Gespräch mit Selenskyj bezeichnete Baerbock als offen und freundlich. Selenskyj wiederum bedankte sich dafür, dass sich Deutschland solidarisch zeigt. Baerbock versprach auch Unterstützung bei der Aufklärung von Kriegsverbrechen. Es dürfe keine Straflosigkeit geben für Mörder und Vergewaltiger, sagte die Außenministerin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2022 20:00 Uhr