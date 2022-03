Selenskyj bittet US-Kongress um militärische Hilfe

Nachrichtenarchiv - 16.03.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat von den USA mehr militärische Unterstützung gefordert. In seiner Videoansprache vor beiden Kammern des US-Kongresses mahnte er auch weitere Sanktionen gegen Russland an. Die müsse es geben, bis die russische Militärmaschine stoppe, so Selenskyj. Den russischen Vorschlag, dass die Ukraine neutral werden soll wie Schweden oder Österreich, hat der ukrainische Präsidentenberater Podoljak zurückgewiesen. Es könne nur ein ukrainisches Modell geben, mit Sicherheitsgarantien und einer Verpflichtung von Partnerstaaten, seinem Land im Falle eines Angriffs beizustehen. Die russische Armee setzte heute ihren Beschuss ukrainischer Städte fort. In Kiew wurden dabei nach ukrainischen Angaben mindestens zwei Menschen getötet. Auch aus anderen Regionen wurden Angriffe gemeldet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2022 17:00 Uhr