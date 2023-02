Selenskyj bittet bei der Sicherheitskonferenz um schnelle Hilfe

Nachrichtenarchiv - 17.02.2023 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der bayerischen Landeshauptstadt ist am Mittag die 59. Sicherheitskonferenz eröffnet worden. Zum Auftakt wurde der ukrainische Präsident Selenskyj per Video zugeschaltet, der sich bei allen Unterstützern seines Landes bedankte. Selenskyj verglich die Ukraine mit David, der den übermächtigen Goliath besiegen müsse. Dazu gebe es keine Alternative. Der Präsident sagte, bei Waffenlieferungen dürfe es keine Tabus mehr geben. Nach seiner Auffassung ist die Ukraine nicht das letzte Land, das von Russland angegriffen wird. Auch alle ehemaligen Länder der Sowjetunion seien bedroht. In seiner Eröffnungsrede hatte der Vorsitzende der Sicherheitskonferenz Heusgen darauf verwiesen, dass der Krieg in der Ukraine bei dem Treffen eine zentrale Rolle spielen wird. Russlands Präsident Putin habe mit dem Angriff einen Zivilisationsbruch begangen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2023 14:45 Uhr