Selenskyj bietet Russland einen Kompromiss an

Kiew: Die russische Armee hat auch in der Nacht mehrere Städte in der Ukraine bombardiert. Nach ukrainischen Angaben wurde die Hauptstadt Kiew angegriffen sowie die zweitgrößte Stadt Charkiw im Osten und auch die Hafenstädte Mariupol und Odessa. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den russischen Truppen vorgeworfen, eine Fluchtroute aus dem belagerten Mariupol beschossen zu haben. Dabei seien vier Kinder verletzt worden. Die Angaben können derzeit nicht von unabhängiger Stelle überprüft werden. Selenskyj hat Russland unterdessen einen Kompromiss angeboten. Im Interview mit ukrainischen Fernseh-Sendern sagte er, die Ukraine könne auf einen NATO-Beitritt verzichten, wenn Russland im Gegenzug seine Armee zurückzieht und Sicherheitsgarantien für sein Land abgibt. Er kündigte an, die Bevölkerung per Referendum über jede Einigung entscheiden zu lassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2022 08:00 Uhr