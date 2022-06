Selenskyj bezeichnet Lage im Krieg gegen Russland als schwierig

Scholz bricht zu zweitägiger Balkanreise auf

Berlin: Bundeskanzler Scholz beginnt heute seine zweitägige Reise durch den Balkan. Dabei geht es es vor allem um die EU-Beitrittsperspektive für insgesamt sechs Länder der Region. Scholz will nach eigenen Worten die Botschaft setzen, dass der westliche Balkan in die Europäische Union gehört. Vor allem die EU-Perspektiven der Westbalkan-Staaten Serbien und Nordmazedonien sind seit Jahren blockiert. Neben politischen Gesprächen steht auch ein Besuch bei den deutschen Soldaten der KFOR-Truppe im Kosovo auf dem Programm. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir trifft indes seinen ukrainischen Kollegen Solskyj in Kiew. Bei dem zweitägigen Besuch will Özdemir den ukrainischen Landwirten Anerkennung zollen. In einem Zeitunsginterview sagte er vorab, die Bauern in der Ukraine leisteten Übermenschliches, in dem sie ihr Land verteidigen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Ukraine und die Welt mit Lebensmitteln versorgt werden.

