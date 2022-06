Selenskyj bezeichnet Lage im Krieg gegen Russland als schwierig

Nachrichtenarchiv - 10.06.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Lage im Krieg gegen Russland als schwierig beschrieben. In seiner nächtlichen Videobotschaft sagte er, der strategisch wichtige Ort Sjewjerodonezk und seine Nachbarstadt Lyssytschansk sowie andere Städte im ostukranischen Donbass blieben weiter die Schlüsselziele der russischen Angreifer. Nach den Worten des ukrainischen Verteidigungsministers Resnikow sterben an der Front jeden Tag bis zu 100 ukrainische Soldaten und bis zu 500 werden verwundet. Derweil fordert der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, mehr Klarheit bei den zugsagten Waffenlieferungen aus Deutschland . Dem Tagesspiegel sagte er, dass die Ukraine noch keine Auskunft bekommen hat, wann die Mehrfachraketenwerfer Mars aus Beständen der Bundeswehr übergeben werden. Frankreichs Präsident Macron sicherte Kiew bei Bedarf die Lieferung weiterer schwerer Waffen zu.

