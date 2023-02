Selenskyj bezeichnet das Jahr 2023 als "Jahr des Sieges" über Russland

Nachrichtenarchiv - 24.02.2023 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine hat sich Präsident Selenskyj siegessicher gezeigt. Am 24. Februar 2022 hätten viele Bürger ihre Wahl getroffen, nicht zu fliehen, sondern sich zu stellen. Wörtlich erklärte Selenskyj: "Wir wissen, dass 2023 das Jahr unseres Sieges sein wird". Bundeskanzler Scholz appellierte in einer Videobotschaft an den russischen Präsidenten Putin, dem Leiden ein Ende zu setzen und den Krieg zu beenden. Frankreichs Präsident Macron sicherte der Ukraine die weitere Unterstützung seines Landes zu. - In der Nacht hatte die UN-Vollversammlung mit großer Mehrheit eine Resolution beschlossen. Darin wird gefordert, dass Russland seine Feindseligkeiten beendet und seine Truppen aus der Ukraine abzieht. Das ist aber völkerrechtlich nicht bindend.

