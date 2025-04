Selenskyj bewertet Kurzgespräch mit Trump positiv

Rom: Noch vor den Trauerfeierlichkeiten am Petersplatz hat es ein Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj gegeben. Bei dem Gespräch unter vier Augen ist es laut Selenskyj um einen bedingungslosen Waffenstillstand in der Ukraine gegangen. Er hoffe auf einen verlässlichen und dauerhaften Frieden. Das Weiße Haus nannte das Treffen sehr produktiv. Um die Ukraine ging es danach auch bei einem Gespräch zwischen US-Präsident Trump mit Frankreichs Präsident Macron und dem britischen Premier Starmer. Trump will den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine beenden und Selenskyj dafür zu Zugeständnissen an Russland bewegen. So soll die Ukraine etwa auf die besetze Halbinsel Krim verzichten.

