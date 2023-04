Selenskyj bewertet Gespräch mit Xi positiv

Kurzmeldung ein/ausklappen Rund 1,5 Millionen Türken in Deutschland sind ab heute zur Wahl aufgerufen

Berlin: Die rund 1,5 Millionen türkischen Staatsbürger in Deutschland sind ab heute aufgerufen, ihre Stimme für die Präsidentenwahlen in der Türkei abzugeben. Bis 9. Mai können sie in einem der 26 Wahllokale hierzulande wählen. Bei der Wahl wird ein knappes Rennen zwischen Präsident Erdogan und seinem Herausforderer Kilicdaroglu erwartet. Unterdessen gibt es in der Türkei Spekulationen über den Gesundheitszustand Erdogans, nachdem der Präsident am Dienstag-Abend ein Interview im Fernsehen abgebrochen und gestern seine Wahlkampftermine abgesagt hatte. Berichte über ernsthafte Gesundheitsprobleme wies ein Sprecher des Präsidenten am Abend aber zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.04.2023 01:00 Uhr