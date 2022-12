Selenskyj betont in Videobotschaft die Erfolge der Luftabwehr

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in seiner abendlichen Videobotschaft die Erfolge der Luftabwehr betont. Jede abgeschossene russische Rakete sei ein konkreter Beweis dafür, dass der Terror besiegt werden könne, sagte Selenskyj. Heute wurden nach Militärangaben rund 60 von 70 Marschflugkörpern zerstört. Trotzdem gab es Treffer. Selenskyj sprach von vier Toten. Außerdem wurden wieder Kraftwerke beschädigt. Die Energieversorger kündigten landesweite Stromsperren an. Bereits in der vergangenen Woche war die Hälfte des Stromnetzes zerstört worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 23:00 Uhr