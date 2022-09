Selenskyj besucht zurückeroberte Stadt Isjum

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Isjum: Vor dem Besuch von der Leyens ist Präsident Selenskyj in die zurückeroberten Gebiete im Nordosten der Ukraine gereist. In der Stadt Isjum dankte er den Soldaten für ihren Einsatz. Der Anblick der Zerstörung sei schockierend, überrasche ihn aber nicht, sagte Selenskyj. Die gleichen Bilder habe man aus Butscha gesehen. Dort sollen die russischen Truppen Kriegsverbrechen verübt haben. Entsprechende Hinweise gibt es nach Angaben der ukrainischen Behörden auch aus jetzt befreiten Städten in der Region Charkiw. In Balaklija etwa sollen die russischen Besatzer ein Foltergefängnis unterhalten haben. Aus anderen Orten gibt es Berichte über Leichenfunde.

