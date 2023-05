Selenskyj besucht Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag

Meldungsarchiv - 04.05.2023 12:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Den Haag: Der ukrainische Präsident Selenskyj besucht heute die Niederlande. Zunächst wurde er im Parlament empfangen, anschließend am Internationalen Strafgerichtshof. Dort äußerte er sich zuversichtlich, dass der russische Präsident Putin sich eines Tages vor diesem Gericht verantworten muss. Es gibt bereits einen Haftbefehl gegen Putin und dessen Kinderbeauftragte. Dabei geht es um den Vorwurf, Russland habe tausende Kinder aus den besetzten Gebieten der Ukraine verschleppt. Später trifft Selenskyj dann noch Mitglieder der niederländischen Regierung. Gestern hatte die Berliner Polizei angekündigt, dass Selenskyj demnächst auch in Deutschland erwartet wird. Er dürfte am 14. Mai den Aachener Karlspreis persönlich entgegen nehmen. Unterdessen hat Russland offenbar wieder eine Welle von Drohnenangriffen auf Ziele in der Ukraine gestartet. Nach Angaben der ukrainischen Armeeführung wurden die meisten der Geschosse abgefangen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.05.2023 12:15 Uhr