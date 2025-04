Selenskyj bestätigt Treffen für mögliche Waffenruhe

Rom: US-Präsident Trump sieht ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine in greifbarer Nähe. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er, dass sich beide Seiten in den wichtigen Punkten einig seien. Jetzt müsse es noch ein Treffen auf hoher Ebene geben - um, so wörtlich, "die Sache zu Ende zu bringen". Der ukrainische Präsident Selenskyj bestätigte in seiner abendlichen Videoansprache, dass eine Reihe wichtiger Treffen anstehe, die Ruhe für sein Land näher bringen sollten. Nach Informationen der New York Times hat die Ukraine einen eigenen Friedensplan erarbeitet. Darin ist offenbar nicht mehr explizit die Rede davon, dass die Ukraine alle russisch besetzten Gebiete zurück haben will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2025 09:00 Uhr