Selenskyj beschwört Glaube an den Sieg seiner Truppen

Das Wetter: Wechselnd bewölkt, an den Alpen freundlich, vereinzelt Gewitter

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, vor allem in Alpennähe freundlich, vereinzelt Schauer und Gewitter bei 22 bis 28 Grad. In der Nacht anfangs einzelne Schauer und Gewitter bei Tiefstwerten um 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen an Pfingstsonntag erst meist freundlich, später von Westen her kräftige Gewitter mit Unwetterpotential. Pfingstmontag Sonne und Wolken und nur noch vereinzelt Gewitter. Dienstag vor allem im Süden Regen und etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2022 06:00 Uhr