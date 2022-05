Selenskyj beklagt Zögerlichkeit bei Sanktionen gegen Russland

Nachrichtenarchiv - 27.05.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj beklagt ein zögerliches Handeln der Europäer bei Sanktionen gegen Russland. In seiner abendlichen Videoansprache hat Selenskyj gefragt, warum die EU so lange brauche, um ein sechstes Paket an Strafmaßnahmen zu verabschieden. Noch immer verdiene Russland Milliarden mit Energieexporten, noch immer seien nicht alle russischen Banken sanktioniert, so Selenskyj. Die EU diskutiert zurzeit eine sechste Runde von Strafmaßnahmen, darunter ein Embargo für russische Ölimporte. Für einen solchen Schritt ist Einstimmigkeit erforderlich, aber Ungarn lehnt die Idee bisher ab.

