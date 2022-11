Selenskyj beklagt zerstörte Infrastruktur in Cherson

Nachrichtenarchiv - 13.11.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Ukrainische Truppen haben die Kontrolle über die von der russischen Armee geräumten Stadt Cherson übernommen. Vor ihrem Abzug sollen diese große Teile der sogenannten kritischen Infrastruktur zerstört haben, also Wasserversorgung, Strom, Heizung und Kommunikation. Ukrainische Einheiten sind jetzt damit beschäftigt, die von den Russen zurückgelassenen Minen zu räumen, mehr als 2000 sollen bereits entschärft sein. Der Bürgermeister von Cherson berichtet außerdem von Engpässen bei Lebensmitteln und Medikamenten. Die Stadt war kurz nach Kriegsbeginn von russischen Einheiten besetzt worden. In einer Videobotschaft kündigte der ukrainische Präsident Selenskjy die Befreiung weiterer besetzter Gebiete an. Wörtlich sagte er: Wir vergessen niemanden, wir werden niemanden zurücklassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.11.2022 11:00 Uhr