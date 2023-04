Selenskyj beklagt "Bankrott" des UN-Sicherheitsrats

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: In der Nacht gelegentlich Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht weiter bewölkt und gelegentlich Regen, Tiefsttemperaturen 7 bis 2 Grad. Morgen wenig Änderung. Am Montag südlich der Donau Schnee und Regen. Am Dienstag in ganz Bayern trocken und zeitweise sonnig. Tageshöchsttemperaturen 4 bis 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2023 20:00 Uhr