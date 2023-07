Selenskyj begrüßt Ergebnisse des NATO-Gipfels

Meldungsarchiv - 12.07.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Vilnius: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat auf dem NATO-Gipfel den Mitgliedern des Verteidigungsbündnisses für die Unterstützung im Kampf gegen Russland gedankt. Deutschland hatte angekündigt, weitere Waffen im Umfang von 700 Millionen Euro an das Land zu liefern. Das bekräftigte Kanzler Scholz heute laut Selenskjy auch nochmal in einem bilateralen Gespräch. Selenskyj begrüßte die Ergebnisse des Gipfels in Vilnius. Dass sein Land keine offizielle Einladung für eine NATO-Mitgliedschaft erhalten habe, ist nach den Worten Selenskyjs nicht ideal. Er nannte es aber besonders wichtig, dass sein Land vor einem Beitritt nicht das sonst übliche Verfahren zur Heranführung von Beitrittskandidaten durchlaufen müsse, sondern auf einen beschleunigten Prozess hoffen kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2023 14:00 Uhr