Selenskyj bedankt sich für Waffenlieferungen an die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 27.02.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich für Waffenlieferungen an sein Land bedankt. In einer Videobotschaft, die in Online-Netzwerken verbreitet wird, erklärte er, eine starke internationale Koalition habe sich gebildet, um die Ukraine zu unterstützen. Selenskyi kündigte an, eine internationale Truppe mit Freiwilligen aus dem Ausland aufzustellen. Das russische Vorgehen nannte er verbrecherisch. Es grenze an Völkermord. Die Weltgemeinschaft rief der ukrainische Präsident auf, Russland das Veto im UN-Sicherheitsrat zu entziehen. In der Ukraine selbst gehen die russischen Angriffe weiter. Nach ukrainischen Angaben wurde ein Öldepot nahe Kiew getroffen und eine Gasleitung in der zweitgrößten Stadt Charkiw zerstört. Dort sollen russische Truppen bis ins Zentrum der Stadt vorgedrungen sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2022 12:00 Uhr