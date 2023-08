Selenskyj bedankt sich für Militärhilfe und Zusagen für Wiederaufbau

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich nach seiner Rückkehr aus Griechenland bei einigen europäischen Ländern bedankt. In seiner täglichen Videoansprache berichtete er von seiner mehrtägigen Reise durch verschiedene EU-Länder - diesmal aus dem Zug, mit dem er zurück nach Kiew gefahren war. Dänemark und die Niederlande hatten der Ukraine in den vergangenen Tagen die Lieferung von westlichen F-16-Kampfjets zugesichert. Bei Griechenland bedankte sich Selenskyj nicht nur für die Waffenhilfe, sondern auch für die Zusage, die Schirmherrschaft für den Wiederaufbau der ukrainischen Hafenstadt Odessa zu übernehmen. Er sprach von einer symbolischen Entscheidung mit historischer und kultureller Bedeutung. In der Antike hatten die Griechen den Schwarzmeerraum erschlossen. Auch im Gebiet der heutigen Stadt Odessa gab es antike Siedlungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.08.2023 23:15 Uhr