Selenskyj bedankt sich bei USA für weitere militärische Unterstützung

16.06.2022 06:00 Uhr

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den USA für deren weitere militärische Hilfszusagen gedankt. In einer Videobotschaft sagte Selesnkyj, dies gelte insbesondere für das von Präsident Biden angekündigte neue Hilfspaket im Wert von einer Milliarde Dollar. Die Unterstützung sei beispiellos. Auch Deutschland hat gestern weitere Hilfen zugesagt. Unter anderem soll die Ukraine drei Mehrfachraketenwerfer erhalten. Die Ukraine gerät seit Wochen vor allem in der Region Donbass immer stärker in Bedrängnis. - In der Ukraine wird heute auch Bundeskanzler Scholz erwartet. Offiziell bestätigt wurde die Reise aber bis zuletzt nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2022 06:00 Uhr