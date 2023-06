Selenskyj bedankt sich bei Kanada für Militärhilfe

Kurzmeldung ein/ausklappen 2.500 Apotheken bleiben am Mittwoch in Bayern geschlossen

München: Fast alle Apotheken in Bayern bleiben am kommenden Mittwoch geschlossen. Grund ist ein bundesweiter Protesttag. Wie der Bayerische Apothekerverband mitteilte, werden sich 2.500 der rund 2.900 Apotheken im Freistaat daran beteiligen. Notdienst-Apotheken sollen die Akutversorgung gewährleisten. Der Vorsitzende des Verbandes Hubmann erklärte, die Lage habe sich in den vergangenen Jahre immer weiter verschlechtert. So sei die Vergütung seit zehn Jahren nicht mehr angepasst worden, während aber gleichzeitig die Kosten gestiegen seien. Hubmann beklagte auch eine überbordende Bürokratie und angesichts der schlechten Rahmenbedingungen einen Nachwuchsmangel. Der Politik warf Hubmann eine verfehlte Sparpolitik vor. Wörtlich sagte er: "Das sehen wir tagtäglich an den Arzneimittellieferengpässen." Patientinnen und Patienten rief er auf, planbare Medikamente morgen oder am Dienstag zu besorgen oder bis Donnerstag zu warten.

