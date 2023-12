Selenskyj appelliert vor Weihnachten an Kampfgeist der Ukrainer

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat vor Weihnachten an den Kampfgeist seiner Landsleute appelliert. In seiner abendlichen Videobotschaft rief er zu einem Maximum an Energie auf, damit die Ukraine ihre Ziele zur Verteidigung des Landes erreichen könne. Die Zeit zum Ausruhen komme später. Die Ukraine feiert in diesem Jahr Weihnachten erstmals offiziell nach westlichem Vorbild auch am 25. Dezember und nicht mehr nur nach orthodoxem Brauch am 7. Januar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.12.2023 01:00 Uhr