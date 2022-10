Selenskyj appelliert an Widerstandswillen der russischen Bevölkerung

VdK fordert beim Gaspreis schnelle Hilfe für Menschen mit kleinem Einkommen

Berlin: Nach den Vorschlägen der Expertenkommission zur Gaspreisbremse hat der Sozialverband VdK einen Härtefall-Fonds für Menschen mit kleinen Einkommen und Renten gefordert. Er müsse noch in diesem Jahr eingerichtet werden, um sie bis zur Einführung der Gaspreisbremse im März vor den explodierenden Heizkosten zu schützen, sagte VdK-Präsidentin Bentele den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Den Vorschlag der Expertenkommission, dass der Staat die Gas-Abschlagszahlungen für Dezember komplett übernehmen soll, begrüßte sie als unbürokratische und schnelle Lösung. Kritik kommt vom Bund der Steuerzahler. Die Einmalzahlung werde die künftige Steuerzahlergeneration fünf Milliarden Euro kosten, so der Präsident Holznagel in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Unsicherheit aufgrund der hohen Preise werde sie aber nicht mindern. Außerdem würden nicht nur Menschen entlastet, die die höheren Kosten tatsächlich nicht stemmen könnten. - - Gestern Abend haben in mehreren ostdeutschen Bundesländern erneut Tausende gegen die Energiepolitik demonstriert. Rund 7000 Demonstranten gingen nach Polizei-Angaben in mehr als 15 Städten in Mecklenburg-Vorpommern auf die Straße. Sie forderten unter anderem eine für die Menschen bezahlbare Energiepolitik und bezahlbare Lebenshaltungskosten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2022 06:00 Uhr