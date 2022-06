Selenskyj appelliert an Menschen in Belarus - von der Leyen sieht Russland als Verlierer

Nachrichtenarchiv - 27.06.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat das Nachbarland Belarus dazu aufgerufen, sich nicht in den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hineinziehen zu lassen. In seiner nächtlichen Videobotschaft sagte er: Die Menschen dort seien keine Sklaven und kein Kanonenfutter. Sie sollten nicht andere, wie den Kreml, für ihr Land entscheiden lassen. - Am Wochenende hatten sich die Präsidenten von Belarus und Russland, Lukaschenko und Putin, getroffen und Waffenlieferungen vereinbart. - Unterdessen hat sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen überzeugt gezeigt, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine nicht mehr gewinnen kann. Das liege zum einen an der tapferen Verteidigung durch die Ukraine, aber auch an der Tatsache, dass die Demokratien der Welt sich gegen Russland stellten, sagte sie in den ARD-Tagesthemen nach ihrem Treffen mit den G7-Staaten. Heute nimmt der ukrainische Präsident Selenskyj per Videoschalte am G7-Gipfel teil.

