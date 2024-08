Selenskyj äußert sich erstmals zu Vorstoß in Region Kursk

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich zum ersten Mal offiziell zum Vorstoß seiner Armee in die russische Region Kursk geäußert. Das Vorgehen sei Teil der Bemühungen seines Landes, nach der russischen Invasion von 2022 Gerechtigkeit wiederherzustellen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Video-Ansprache. Russland hat derweil mehr als 76.000 Menschen aus den grenznahen Regionen in Sicherheit gebracht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.08.2024 01:00 Uhr