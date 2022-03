Selenskyj äußert ein wenig Zuversicht über die Verhandlujngen mit Russland

Kiew: In mehreren Städten der Ukraine hat es in der zuendegehenden Nacht Alarm gegeben. In der Region Odessa wurde laut Innenministerium die Küste von See aus beschossen. Es habe aber keinen Landungsversuch gegeben. In der Nähe der Hauptstadt Kiew wurden zwei beim US-Sender Fox News Beschäftigte in ihrem Auto erschossen. Es handelt sich laut einer Mitteilung des Senders um einen irischen Kameramann und eine einheimische Mitarbeiterin. Ein britischer Fox-Kollege sei bei dem Angriff schwer verletzt worden. - Dem Präsidialamt in Kiew zufolge wurden gestern rund 29.000 Menschen aus belagerten Städten in Sicherheit gebracht. - Nach ukrainischer Darstellung hat die russische Armee seit ihrem Einmarsch an die 40 Prozent der beteiligten Einheiten verloren. Diese Truppen seien in den drei Wochen entweder aufgerieben worden oder hätten ihre Kampfkraft verloren, so der Generalstab in Kiew am Morgen in einem Lagebericht. Die Angaben können nicht unabhängig geprüft werden. - Bei ihren Gesprächen über ein Ende des Krieges scheinen die Ukraine und Russland einen kleinen Schritt vorangekommen zu sein. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte am frühen Morgen in einer Videobotschaft, die Verhandlungspositionen hörten sich realistischer an. Bis die Ukraine zufrieden sein könne, dauere es aber noch. Selenskyj wörtlich: "Wir alle wollen so schnell wie möglich Frieden und Sieg, aber es braucht Mühe und Geduld. Es muss noch gekämpft und gearbeitet werden." Jeder Krieg ende mit einer Vereinbarung, so der Präsident. Die Gespräche werden heute fortgesetzt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.03.2022 04:00 Uhr