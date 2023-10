Selenskyi warnt vor Waffenstillstand

Granada: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat vor einem Waffenstillstand und einem Einfrieren des Konflikts in seinem Land gewarnt. Beim Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Spanien sagte er, wenn Russland jetzt eine Pause bekomme, dann werde es sein durch den Krieg verbrauchtes militärisches Potenzial in wenigen Jahren wieder erlangen. Russland werde dann wieder stark genug sein, um andere Länder anzugreifen, wobei die baltischen Staaten besonders gefährdet seien. Selenskyj rief zur Einheit der Europäer im Kampf gegen Russland auf. Die Ukraine sei dazu alleine nicht in der Lage und deshalb auf Hilfe und Sicherheitsgarantien angewiesen. - Ukrainischen Angaben zufolge sind bei einem russischen Angriff im Osten der Ukraine mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. In der Region Charkiw wurde ein Café getroffen. Andere Quellen melden eine Attacke auf einen Lebensmittelladen.

