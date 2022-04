Selenskyi nennt Lage der Menschen im zerbombten Mariupol "unmenschlich"

Emotionale Papst-Botschaft an Bürgermeister aus Ukraine in Osternacht

Rom: Der Papst hat in der Osternachtfeier im Petersdom an die Leidtragenden des Ukraine-Kriegs erinnert. An der Feier nahmen auch der Bürgermeister der Stadt Melitopon sowie drei ukrainische Abgeordnete teil. An sie gerichtet sagte Franziskus wörtlich: "In der Finsternis des Krieges, in der Grausamkeit, beten wir alle für euch und mit euch in dieser Nacht." Gleichzeitig sprach er den Ukrainern Mut zu. Und er rief die Christen zu Ostern auf, mit Gesten des Friedens den auferstandenen Christus ins tägliche Leben zu tragen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.04.2022 01:00 Uhr