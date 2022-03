Selenskyi fordert klare Positionierung gegen Russland

Nachrichtenarchiv - 24.03.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Bei drei Gipfeltreffen beraten Spitzenvertreter der westlichen Welt über Konsequenzen auf den russischen Krieg gegen die Ukraine. US-Präsident Biden nimmt an den Treffen des Militärbündnisses NATO, der G7-Industriestaaten und der Europäischen Union teil. Er will nach eigenen Angaben über neue Sanktionen, Wege zu mehr Unabhängigkeit von russischen Energielieferungen und weitere Hilfen für die Ukraine sprechen. Deren Präsident Selenskyj soll dreimal per Video zugeschaltet werden. Er erhofft sich eine klare Positionierung seiner Gesprächspartner. Man werde sehen, wer ein Freund sei, und wer sich verkauft und betrogen habe, sagte er vorab. Es gehe darum, zu verhindern, dass Russland Mitglieder von NATO, G7 oder EU auf seine Seite ziehe.

