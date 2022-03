Selenskyi fordert Ausschluss Russlands aus UN-Sicherheitsrat

Nachrichtenarchiv - 01.03.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskij hat einen Ausschluss Russlands aus dem UN-Sicherheitsrat gefordert. In einer Videobotschaft sagte Selenskyi, ein Staat, der Kriegsverbrechen an Zivilisten begehe, könne nicht Mitglied dieses Gremiums sein. Und wörtlich fügte er hinzu: "Das mit Raketen, Bomben und Artillerie bewaffnete Böse muss sofort gestoppt werden". Die gestrigen Friedensverhandlungen hätten nicht das gewünschte Ergebnis gebracht, so Selenskyi. Er sprach sich auch für eine weltweite Flugverbotszone für Russland aus. Wegen des Kriegs in der Ukraine ist die UN-Vollversammlung derweil erstmals seit Jahrzehnten zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen. UN-Generalsekretär Guterres forderte die Konflikparteien zum weiteren Dialog auf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2022 08:00 Uhr