Selenskyi bittet andere Saaten um Verteidigungshilfe

Nachrichtenarchiv - 24.02.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Nach dem Einmarsch russischer Truppen hat der ukrainische Präsident Selenskyj andere Staaten um Hilfe zur Verteidigung gebeten, um den ukrainischen Luftraum zu schützen. Gemeldet werden auch Angriffe mit Kampfflugzeugen, Hubschrauber und Raketen in anderen Regionen des Landes - insbesondere gegen die militärische Infrastruktur. Nach Angaben der russischen Armee wurde die ukrainische Luftabwehr komplett unschädlich gemacht. Auch russische Panzer sind inzwischen unter anderem von der Krim aus auf ukrainisches Gebiet vorgedrungen, melden Grenzschützer. Explosionen gab es nach Augenzeugenberichten auch in Kiew. Inzwischen versuchen viele Bewohner die Haupstadt mit dem Auto zu verlassen, es bildeten sich lange Staus auf den Straßen. Heute früh hatte die Militäroperation begonnen - zuvor hatte Russlands Präsident Putin in einer Fernsehansprache die Invasion angeordnet. Sie beschränkt sich aber nicht nur auf die inzwischen anerkannten Separatistengebiete im Osten der Ukraine.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.02.2022 10:45 Uhr